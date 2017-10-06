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الحكومة التركية تمتنع عن تلبية دعوة السفارة الألمانية للاحتفال بيوم الوحدة

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مصراوي Masrawy

التركية تمتنع عن تلبية دعوة السفارة الألمانية للاحتفال بيوم الوحدة

02:50 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

الحكومة التركية تمتنع عن تلبية دعوة السفارة الألمانية للاحتفال بيوم الوحدة

السفير الألماني مارتن إردمان

أنقرة - (د ب أ):
امتنعت الحكومة التركية عن إرسال ممثلين رسميين لها لحضور الاحتفالات بمناسبة يوم الوحدة الألمانية في السفارة الألمانية بأنقرة رغم توجيه السفير الألماني مارتن إردمان شخصيا دعوات لأعضاء الحكومة.

وقال إردمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، على هامش الاحتفالات في السفارة اليوم الجمعة في أنقرة: "دعوت شخصيا كل عضو من أعضاء الحكومة، بما فيهم رئيس الوزراء".

وذكر إردمان أنه باستثناء نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك ووزير النقل أحمد أرسلان لم يرسل أحد من أعضاء الحكومة السبعة وعشرين رفضا للدعوة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين ألمانيا وتركيا متوترة منذ إصدار البرلمان الألماني (بوندستاج) قرار في يونيو عام 2016 بتصنيف المجازر التي ارتكبت في حق الأرمن إبان الدولة العثمانية على أنها "إبادة جماعية".

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين، خاصة مع اعتقال مواطنين ألمان في تركيا.

وقبل قرار البرلمان الألماني بشأن الأرمن، كان من المعتاد أن يمثل وزراء أتراك حكومتهم في الاحتفال باليوم الوطني الألماني في السفارة الألمانية.

وكان الممثل الرسمي للحكومة التركية في احتفالات يوم الوحدة الألمانية العام الماضي هو السفير التركي في برلين في ذلك الحين، علي كامل أيدين.

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