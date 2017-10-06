وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس والشعب بذكرى انتصار أكتوبر
وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس والشعب بذكرى انتصار أكتوبر
02:42 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
الدكتور خالد عبدالغفار
كتب- مصطفى المنشاوي:
تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وقيادات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية والعاملون بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصارات قواتنا المسلحة الباسلة في السادس من أكتوبر عام 1973.
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