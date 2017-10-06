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وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس والشعب بذكرى انتصار أكتوبر

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس والشعب بذكرى انتصار أكتوبر

02:42 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس والشعب بذكرى انتصار أكتوبر

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- مصطفى المنشاوي:

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وقيادات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية والعاملون بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصارات قواتنا المسلحة الباسلة في السادس من أكتوبر عام 1973.

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