القبض على خادمة وصديقها سرقا مشغولات ذهبية و2000 جنيه في السويس
القبض على خادمة وصديقها سرقا مشغولات ذهبية و2000 جنيه في السويس
02:34 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
اللص وصديقته
السويس - حسام الدين أحمد:
ضبطت مباحث قسم عتاقة في السويس، خادمة وصديقها سرقا مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من مخدومتها، وأرشد المتهمين عن مكان المسروقات وأمرت النيابة بتسليمها للأسرة.
وتلقى اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث، إخطارًا من مأمور قسم عتاقة يفيد بتلقي بلاغ من موظف بشركة السماد، يفيد بسرقة 3 أساور و3 خواتم حريمي، وسلسلة ودلاية و2000 جنيه.
وشكلت مباحث السويس، فريق بحث أشرف عليه العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي، وتوصلت التحريات إلى أن وراء واقعة السرقة "رشا. ح" 40 عامًا، ومقيمة الأربعين، وتعمل خادمة من حين لآخر.
وتم إعداد كمين للمتهمة، أسفر عن ضبطها وبمناقشتها اعترف تفصيلًا بالواقعة وأرشدت عن مكان اخفاء المسروقات، وأبلغت عن شريكها "رامي. س" 33 عامًا، عامل، ومقيم منطقة فيصل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام بتهمة السرقة.
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