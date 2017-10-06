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القبض على عامل حاول إدخال "هيروين" لسجين في الشرقية

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مصراوي Masrawy

القبض على عامل حاول إدخال "هيروين" لسجين في الشرقية

02:33 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

هيروين

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط الخدمات النظامية المسئولة عن تأمين سجن قسم شرطة ثاني الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على عامل؛ حاول إدخال كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، لأحد السجناء.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد. ص. م" 19 عامًا، عامل بمصنع غزل ونسيج، مُقيم بالزقازيق؛ لمحاولة إدخال 3 جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر لأحد السجناء بقسم شرطة ثان الزقازيق.

وتبين أن المتهم، حاول إدخال المُخدر داخل علبة بلاستيكة تحتوي على مأكولات، خلال زيارته للسجين "كرم. م. ر" المتهم في القضية رقم 2762 جنايات القنايات لسنة 2017 "حيازة مُخدرات".

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17347 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

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