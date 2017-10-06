أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط ملابس عسكرية داخل مخزن غير مرخص في الجمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط ملابس عسكرية داخل مخزن غير مرخص في الجمالية

02:24 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

ضبط ملابس عسكرية داخل مخزن غير مرخص في الجمالية

ضبط ملابس عسكرية داخل مخزن غير مرخص في الجمالية

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على صاحب مخزن ملابس عسكرية لحيازته كمية من الملابس العسكرية بدون ترخيص.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها أن " إبراهيم.ع"، 50 سنة، صاحب مخزن ملابس عسكرية كائن 26 حارة الوسطانية، يُدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كمية كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية داخل المخزن المشار إليه.

دلت التحريات صحة تلك المعلومات، باستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطه وعُثر بداخله على " 98 أفارول كاكي، و3 تيشيرت كاكي، وأفارول زيتي اللون، سترة مموهة، قطعة قماش زيتي اللون، بارية أسود اللون".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بدون تصريح من الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التحقيقات: "الخال" حرق أسرة شقيقته داخل سيارة بسبب الميراث

    أخبار

  • عاطل يقتل ابنة محامي بالسلام حرقًا بالنار.. والتحريات: "دوافع المتهم

    أخبار

  • عاطل يشنق عجوز بأرض اللواء بحبل غسيل اعتراضًا على سوء سلوك بناتها

    أخبار

  • ضبط تشكيل تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالقاهرة

    أخبار

إعلان

f2bf01342f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات