ضبط ملابس عسكرية داخل مخزن غير مرخص في الجمالية

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على صاحب مخزن ملابس عسكرية لحيازته كمية من الملابس العسكرية بدون ترخيص.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها أن " إبراهيم.ع"، 50 سنة، صاحب مخزن ملابس عسكرية كائن 26 حارة الوسطانية، يُدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كمية كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية داخل المخزن المشار إليه.

دلت التحريات صحة تلك المعلومات، باستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطه وعُثر بداخله على " 98 أفارول كاكي، و3 تيشيرت كاكي، وأفارول زيتي اللون، سترة مموهة، قطعة قماش زيتي اللون، بارية أسود اللون".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بدون تصريح من الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.