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تعرّف على أبرز قادة حرب أكتوبر -"إنفوجرافيك"

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مصراوي Masrawy

تعرّف على أبرز قادة حرب أكتوبر -"إنفوجرافيك"

02:38 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

إعداد- مصطفى المنشاوي:

تحتفل ، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ44 لحرب أكتوبر 1973 التي حقق فيها الجيش المصري ملحمة عسكرية بانتصاره على العدو الإسرائيلي واستعاد على إثرها الأراضي المصرية التي سبق أن احتلتها إسرائيل في حرب 67.

وينشر "مصراوي" في "إنفوجرافيك" قائمة لأبرز قادة القوات المسلحة الذي ساهموا في انتصار "أكتوبر".

 

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مصراوي Masrawy

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