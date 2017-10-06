تعرّف على أبرز قادة حرب أكتوبر -"إنفوجرافيك"

إعداد- مصطفى المنشاوي:

تحتفل مصر، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ44 لحرب أكتوبر 1973 التي حقق فيها الجيش المصري ملحمة عسكرية بانتصاره على العدو الإسرائيلي واستعاد على إثرها الأراضي المصرية التي سبق أن احتلتها إسرائيل في حرب 67.

وينشر "مصراوي" في "إنفوجرافيك" قائمة لأبرز قادة القوات المسلحة الذي ساهموا في انتصار "أكتوبر".