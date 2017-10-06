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​"الرقابة الإدارية" تبحث بيانات المقيدين بمنظومة التموين لعمل قاعدة موحدة

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مصراوي Masrawy

​"الرقابة الإدارية" تبحث بيانات المقيدين بمنظومة لعمل قاعدة موحدة

02:36 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

هيئة الرقابة الإدارية

كتبت- عايدة رضوان:

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الجمعة، إن هيئة الرقابة الإدارية تبحث حالياً بيانات الأفراد المقيدين بمنظومة الدعم السلعي والخبز، استعدادًا لإرسال تقريرها إلى مجلس رئاسة الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من عملية تحديث وتدقيق بيانات المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات لمصراوي، أنه فور إرسال تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى رئاسة مجلس الوزراء سيتم إرساء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة كفاءة العمل في منظومة الدعم.

وكانت وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارتي التموين والاتصالات، انتهت من إدخال وتحديث بيانات 19 مليون مواطن، عن طريق تصحيح وإضافة الرقم القومي، استعدادًا لإصدار أول قاعدة بيانات سليمة ومطابقة لبيانات الرقم القومي، والتي تضم 70 مليون مواطن مستفيدين من الدعم السلعي.

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مصراوي Masrawy

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