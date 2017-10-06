وزير إماراتي عن زيارة الملك سلمان لروسيا: نجاح مُبهر لكل العرب

كتبت- رنا أسامة:

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن النجاح المبهر الذي حققته زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا يعد نجاحًا لكل العرب، مُشددًا على أن "دور المملكة المحوري يأتي للصالح المشترك، ويحيّد نفوذ دول الجوار"، بحسب قوله.

وكتب قرقاش، في تدوينه على حسابه بموقع تويتر، "النجاح المبهر لزيارة الملك سلمان إلى روسيا نجاح للعرب، دور السعودية المحوري للصالح المشترك والحراك الإيجابي يحيّد نفوذ دول الجوار في عالمنا".

وأضاف أن "الدور المعنوي والسياسي للسعودية دوليا يترجم لصالح إسترجاع العرب لهيبتهم، ولا يمكن لرهاننا إلا أن يكون عربيا، الملك سلمان يحدد اتجاه البوصلة".

وكانت موسكو شهدت، الخميس، قمة وصفت بـ"التاريخية" بين الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم التوقيع على عدة اتفاقيات اقتصادية وصناعية وعسكرية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن توافق سعودي روسي في العديد من الملفات، كما شدد على أن تعزيز العلاقات مع موسكو يخدم استقرار السلم الدولي.

وهذه أول زيارة يقوم به ملك سعودي لروسيا، ما اعتبرها مسؤولون سعوديون أنها خطوة تدعو للتفاؤل بما وصفوه بـ"آفاق جديدة" في العلاقات مع روسيا.