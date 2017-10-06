قرقاش عن فوز "آيكان" بنوبل للسلام لعام 2017: "اختيار غير مُسيّس"

كتبت- رنا أسامة:

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على فوز منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، (آيكان)، بجائزة نوبل للسلام لعام 2017، قائلًا إن "الاختيار لم يكُن مُسيّسًا"، وذلك في تدوينة كتبها على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب قرقرش عبر تويتر، قائلًا: "اختيار الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية لنوبل للسلام جنّب الجائزة التسيّيس الذي تمناه البعض عبر تفضيلهم للإتفاق النووي الإيراني".

وأضاف الوزير الإماراتي "شهدنا في السابق العديد من الحالات والتي جانب إختيار لجنة نوبل الصواب، رسل السلام الذين أثبتوا عبر الممارسة أنهم حاملي خطاب حقد وكراهية".

وفازت مجموعة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"، (آيكان)، بجائزة نوبل للسلام لعام 2017

وقالت بيريت رايس أندرسون، رئيسة اللجنة النرويجية المانحة للجائزة اليوم، الجمعة، إن "المنظمة فازت لجهودها غير العادية التي استهدفت إبرام معاهدة تحظر استخدام الأسلحة النووية."

وأضافت: "نعيش في عالم يتزايد فيه خطر الأسلحة النووية أكثر من أي وقت مضى."، مستشهدة بنموذج كوريا الشمالية، داعية الدول التي تمتلك أسلحة نووية إلى البدء في مفاوضات للقضاء على تلك الأسلحة تدريجيًا.

ومن المقرر أن تتسلّم (آيكان) 1.1 مليون دولار، وميدالية، وشهادة تقدير على جهودها في مكافحة انتشار الأسلحة النووية في حفل توزيع جوائز نوبل المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.