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بالأرقام.. تعرف على خسائر إسرائيل في حرب أكتوبر

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بالأرقام.. تعرف على خسائر إسرائيل في حرب أكتوبر بالأرقام.. تعرف على خسائر إسرائيل في حرب أكتوبر

التحرير

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في الذكرى الرابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، يستعيد أبطال الحرب أمجادهم ويحكونها لأبنائهم وأحفادهم، فهي الذكرى التي لا يجب أن تندثر عظمتها بتعاقب الأجيال، يوم أن استردت كرامتها، وهرع الجنود الإسرائليون من المدافع والطيران المصري، يفرون خوفا من السقوط كأسرى في يد الجيش المصري، ومن شدة الخسائر التي تكبدتها إسرائيل في تلك الحرب، اضطرت فيما بعد رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك "جولدا مائير" إلى القبول بوقف إطلاق النيران، عملا بقرار مجلس الأمن.

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"التحرير لايف" يرصد لكم في السطور التالية حجم الخسائر التي تكبدتها إسرائيل من وراء حرب أكتوبر 73.

الأفراد
على مستوى الأفراد شاركت إسرائيل في الحرب بقوة 415 ألف جندي مقاتل، خسرت منهم في أول خمسة أيام من الحرب قرابة الثلاثة آلاف جندي، وألف أسير، و8 آلاف جريح، ومع نهاية الحرب وصل عدد القتلى من الجنود الإسرائيلين ما بين 8 آلاف و10 آلاف قتيل.

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المركبات

 فيما يخص المركبات والطائرات، خاص الجيش الإسرائيلي حرب أكتوبر بـ: " 2.350 دبابة ومدرعة، 1,593 مدفعا، 600 طائرة حربية، 84 مروحية، 38 قطعة بحرية"، خسر منهم في أول خمسة أيام من الحرب: " 110 طائرة حربية، 400 دبابة"، طبقا لتقرير "البنتاجون" الأمريكي، وبعد نهاية الحرب أعلنت "جولدا مائير"، رئيسة وزراء إسرائيل، أن خسائر جيشها من الحرب بغلت: "302 طائرة، 600 دبابة، 400 مدرعة، 25 هيليكوبتر، 23 قطعة بحرية"، بجانب خسائر مالية بلغت 300 مليار دولار.

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