«موديل» إعلانات ورفض والده دخوله التمثيل.. 11 معلومة عن محمد أحمد ماهر

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ورث حب التمثيل من أبيه، وأصر على مواصلة مسيرته رغم اعتراض الوالد، ووضعه العراقيل أمام دخول ابنه لذلك المجال، لكن إصرار الابن تفوق على تعنت الوالد، فشق طريقه إلى عالم الشهرة بداية من المشاركة في الإعلانات، وصولا إلى أدوار البطولة المشتركة في الأفلام السينمائية.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 11 معلومة عن الفنان الشاب محمد أحمد ماهر.

1- ولد في 6 أكتوبر 1981، أي أنه يبلغ من العمر 36 عاما.

2- هو ابن الفنان الكبير أحمد ماهر.

3- تخرج في كلية الإعلام، قسم إذاعة و تليفزيون، بجامعة 6 أكتوبر.

4- بدأ مشواره المهني كـ "موديل" في الإعلانات، فوقع عليه الاختيار للظهور بكليب أغنية الفنان محمد منير، ثم شارك في كليب أغنية "مجنونة"، مع المطرب محمود العسيلي.

5- رفض والده دخوله المجال الفني، وبرر ذلك بأن المهنة شاقة ومليئة بالمتاعب، فضلا عن اختلاف جيله عن جيل ابنه، فجيله كانت الفرص متاحة والممثلون أقل، أمل الآن فالجميع يرغب التمثيل، والفرص أقل.

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6- فشل في دخول معهد التمثيل بأكاديمية الفنون، بسبب توصية والده لزملائه بعدم قبوله، فقد كان يرغب أن يصبح ابنه طيارا.

7- إصراره على دخول المجال الفني دفع والده إلى الموافقة، وقال له: "أنا نصحتك وأنت حر"، ومن هنا كانت بدايته الفنية.

8- أول مشاركة فنية له كانت في مسلسل "ليلة مقتل العمدة"، مع الفنان أحمد الفيشاوي، عام 2000، بترشيح من المنتج إسماعيل كتكوت، الذي التقاه صدفة في أحد أعياد الميلاد.

9- يعتبر دوره في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، مع الفنان الراحل نور الشريف، بمثابة محطة هامة في مسيرته الفنية، ولكنه حصره في أدوار الشر لفترة طويلة.

10- شارك فيما يقرب من 50 عملا فنيا ما بين أفلام مثل: "الليلة الكبيرة، البار، حلم العمر، آخر كلام"، ومسلسلات منها: "أميرة في عابدين، حديث الصباح والمساء، كناريا وشركاه، إمام الدعاة، السندريلا، عائلة مجنونة جداً، صديق العمر، اللهم إني صايم".

11- بالرغم من دراسته للإعلام إلا أنه لم يعمل به، وبرر ذلك بقوله في حوار صحفي مع "روازليوسف": " أنا أرى نفسى ممثل، ولكن هناك فرق عندما يتعرض عليا برنامج أقوم بتقديمه لأنني لدي قاعدة جماهرية وفى هذه الحالة سوف أوافق ولكن مذيع كمذيع لا مش شغلتى".