"التعليم": تأمين صحي شامل على طلاب المدارس مقابل جنيهين شهريا

كتبت- داليا شبل:

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم، إن الإدارة العامة للتأمين على الطلاب التابعة للوزارة، وضعت مقترح لصرف إعانات للطلاب في حال إجراء جرحات قلب أو قسطرة والإصابة بالفيروس الكبد الوبائي، والأمراض المزمنة.

وأضاف "خيري" في تصريحات لمصراوي، أن مقترح الإدارة العامة للتأمين على الطلاب يتضمن أن يدفع كل طالب ضمن منظومة التربية والتعليم (إبتدائي، إعدادي، ثانوي، تعليم فني)، 2 جنيها شهريا، تُضم إلى صندوق الإداراة لرعاية الحالات.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إلى أنه من المنتظر أن يعرض المقترح على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بداية الأسبوع المقبل، للموافقة عليه أو لتعديل بنوده.

وتابع "خيرى"، بعد اعتماد الوزارة لمقترح الإدارة العامة للتأمين، سيتم تحديد موعد لبدء العمل به، وسيعمم المقترح على كافة الإدارة التعليمية.

وأوضح "خيري"، أن الإدارة العامة للتأمين على الطلاب تعمل على بنود كتاب دوري يحدد الحالات الصحية التي ستدخل ضمن هذا القرار، بداية من عمليات القلب المفتوح وأمراض الدم، والأمراض السرطانية والأمراض المزمنة.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم، أن الفارق بين نظام التأمين الصحي الذي تضمنه وزارة الصحة وهذا النظام، أنه تأمين عام على الطلاب يشمل حوادث الطرق، والحوادث التي قد يتعرض لها أي طفل في مرحلة التعليم الأساسي.