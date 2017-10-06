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مقتل عامل على يد أبناء عمومته في سوهاج

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مصراوي Masrawy

مقتل عامل على يد أبناء عمومته في سوهاج

02:21 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

مقتل عامل على يد أبناء عمومته في سوهاج

ارشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، الجمعة، إثر إصابته بنزيف بالمخ، واتهم والده عاملين من أبناء عمومته بالاعتداء عليه وقتله، بسبب خلافات سابقة بينهم بمركز أخميم، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوفاة "منصور أيمن" 18 عامًا، عامل، ويقيم بندر أخميم، متأثرًا بإصابته باشتباه نزيف بالمخ والصدر وكدمات متفرقة بالجسم.

بسؤال والده "أيمن أبو الحمد" 50 عامًا، عامل، يقيم بذات الناحية، اتهم "أشرف محمد" 25 عامًا، عامل، وشقيقه عبدالله، أبناء عمومته بالاعتداء على نجله بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهم.

تم إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، بالواقعة وحُرر محضر رقم 4755 إداري المركز لسنة 2017.

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