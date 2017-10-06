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80 أتوبيس نقل عام لنقل جماهير مباراة مصر والكونغو في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

80 أتوبيس نقل عام لنقل جماهير مباراة والكونغو في الإسكندرية

02:19 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

80 أتوبيس نقل عام لنقل جماهير مباراة مصر والكونغو في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام في الإسكندرية، تخصيص 80 أتوبيسًا لنقل الجماهير لحضور مباراة مصر والكونغو، لافتًا إلى أن عدد الأتوبيسات قابل للزيادة.

ويستضيف المصري نظيره الكونغولي يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، في تصريح له، اليوم الجمعة، إن الهيئة ستعمل على تسهيل نقل الجماهير إلى إستاد المباراة والبالغ عددهم نحو 65 ألف مشجع.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، رئيس حي العامرية ثان بإقامة موقفين للسيارات والأتوبيسات قبل البوابة الرئيسية للاستاد بمساحة 10 أفدنة لتخصيصها للجماهير المقبلة من الطريق الدولي الساحلي، فضلًا عن توسعة موقف السيارات الأساسي ليسع عدد أكبر من السيارات.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الأوغندي وله 7 نقاط ثم غانا برصيد 5 نقاط وأخيراً الكونغو برصيد نقطة واحدة.

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