سالم يطالب بإلغاء إجازة أكتوبر: «مينفعش اليوم ده يبقى حكايات قهاوي»

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طالب اللواء نصر سالم، رئيس جهاز استطلاع القوات المسلحة الأسبق، بإلغاء إجازة 6 أكتوبر: "مينفعش اليوم ده يكون إجازة".

وقال سالم، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة: "كنت أتمنى أن تكون المحاضرة الأولى في المدارس والجامعات تتكلم عن حرب أكتوبر ومعدلات الأداء بها في جميع المجالات".

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تابع رئيس جهاز استطلاع القوات المسلحة الأسبق: "مينفعش نقضي اليوم ده حكايات عن الحرب زي ما يكون حكاوي على القهاوي"، موضحا أنه يجب أن تكون ذكرى نصر أكتوبر كشف حساب لقياس مدى تقدمنا.