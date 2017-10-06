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مفتي الجمهورية عن نصر أكتوبر: رفع الرؤوس بعد أن كانت خجلى

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مفتي الجمهورية عن نصر أكتوبر: رفع الرؤوس بعد أن كانت خجلى مفتي الجمهورية عن نصر أكتوبر: رفع الرؤوس بعد أن كانت خجلى

التحرير

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هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الشعب المصري والقيادة السياسية بالذكرى الـ44 لنصر أكتوبر، مؤكدًا أن الجيش المصري ليس جيشًا فئويًا، أو طائفيًا، فهو جيش من أبناء الوطن.

أضاف علام،  خلال حواره ببرنامج "حوار المفتي" المذاع عبر فضائية "on live"، اليوم الجمعة: "نصر أكتوبر أعاد لنا الكرامة، وأعاد الكثير من الأشياء كنا افتقدنها، موضحا أن هذا النصر رفع الرؤوس بعد أن كانت خجلى".

وأكد مفتي الجمهوية، أن الله - سبحانه وتعالى - السبب في النصر، لأن جنود نصروا الله، مشيرًا إلى أن الجيش المصري مكون من مكونات الشعب، مضيفا أن الجيش المصري قهر جيشًا قيل أنه لا يقهر.

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