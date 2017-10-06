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القوات المسلحة تقيم عروضا جوية احتفالا بذكرى أكتوبر

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القوات المسلحة تقيم عروضا جوية احتفالا بذكرى أكتوبر القوات المسلحة تقيم عروضا جوية احتفالا بذكرى أكتوبر

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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، تقيم القوات المسلحة عروضًا جوية في سماء القاهرة الكبرى والعديد من المحافظات، وكذلك تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية للجمهور بالمجان اليوم الجمعة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، هاشتاج "‎#ذكرى_حرب_أكتوبر #الجيش_المصري_رجال".

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وهنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

 

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التحرير

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