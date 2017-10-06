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محافظة الإسكندرية: توفير 80 أتوبيس لنقل مشجعي مباراة مصر والكونغو

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محافظة الإسكندرية: توفير 80 أتوبيس لنقل مشجعي مباراة مصر والكونغو محافظة الإسكندرية: توفير 80 أتوبيس لنقل مشجعي مباراة مصر والكونغو

التحرير

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كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، هيئة النقل العام بالمحافظة، بتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل المشجعين في مباراة كرة القدم بين الوطني لمصر ومنتخب الكونغو، وذلك تسهيلا علي المواطنين وفي ضوء الاستعدادات المستمرة للمحافظة لاستقبال المبارة والتي ستقام بحضور 65 ألف مشجع تقريبًا، مساء يوم الأحد القادم، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بروسيا 2018.

وصرح اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية أنه حتي الآن تم توفير 80 أتوبيس نقل عام لنقل المشجعين إلي المباراة، مشيرًا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة، وذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ.

على صعيد آخر، كلف المحافظ رئيس حي العامرية ثان م. أحمد عثمان، بالتنسيق مع إدارة المواقف لإقامة عدد 2 موقف للسيارات والأتوبيسات قبل البوابة الرئيسية للإستاد بمساحة 10 أفدنة وتمهيدهم بمعدات الحي ليكون موقف للسيارات للجماهير القادمة من الطريق الدولي الساحلي.

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وشدد على رئيس الحي بالعمل علي توسعة موقف السيارات الأساسي ليسعي عدد أكبر من السيارات.

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التحرير

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