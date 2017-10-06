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محافظ قنا: الدولة تحاول إنشاء المزيد من وحدات الإسكان لمواجهة الغلاء

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محافظ قنا: الدولة تحاول إنشاء المزيد من وحدات الإسكان لمواجهة الغلاء محافظ قنا: الدولة تحاول إنشاء المزيد من وحدات الإسكان لمواجهة الغلاء

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الأعمال الإنشائية التي تجرى في عمارات الإسكان الشعبي بمراكز الوقف ونجع حمادي و أبوتشت شمالي المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل. 

بدأ "الهجان" جولته بتفقد عدد 86 عمارة اسكان اجتماعي تضم 2064 وحدة سكنية بقرية حاجر الجبل بمدينة الوقف بتكلفة إجمالية 258 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جاري إنهاء التشطيبات النهائية وتوصيل شبكات المرافق لها، مضيفًا أنه يتم إنشاء أول محطة معالجة ثلاثية بمشروع الصرف الصحي الخاص بتلك العمارات على مساحة 3 أفدنة بطاقة 2000م 3/يوم بتكلفة إجمالية نحو 20 مليون جنيه.

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وفي مدينة نجع حمادي تابع الهجان التشطيبات النهائية لعدد 46 عمارة اسكان اجتماعي تضم 1104 وحدة سكنية بقرية هو بتكلفة إجمالية نحو 138 مليون، كما تفقد الأعمال التي تجري بمحطة رفع صرف صحي التي تقع على مساحة 1000 م2 بطاقة 1500 م3/يوم بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه والتي ستخدم عمارات الإسكان الاجتماعي بقرية "هو" 

وقال المحافظ خلال جولته: إن "الدولة تسعى جاهدة إلى إنشاء المزيد من الوحدات السكنية للحد من ارتفاع الوحدات السكنية الخاصة واعترافًا منها بحق المواطن فى الحصول على وحدة سكنية ملائمة ومدعمة من قِبل الدولة".

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