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طلب إحاطة لـ«وزير الصحة» بشأن نقص الأدوية بالصيدليات

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طلب إحاطة لـ«وزير الصحة» بشأن نقص الأدوية بالصيدليات طلب إحاطة لـ«وزير الصحة» بشأن نقص الأدوية بالصيدليات

التحرير

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تقدم النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بسبب نقص بعض الأدوية بالصيدليات.

وطالب عضو مجلس النواب الوزير بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء نواقص بعض الأدوية بالصيدليات ومعاناة المرضى، والكشف عن خطة الوزارة بشأن توفير تلك الأدوية، لافتا إلى أن بعض النواقص تشمل أدوية خاصة بأمراض القلب والسكر والضغط.

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واستأنف مجلس النواب جلساته الإثنين الماضي بعد انتهاء إجازته البرلمانية والتي بدأت في يوليو الماضي واستمرت لثلاثة أشهر، كما أجريت انتخابات اللجان النوعية للبرلمان الثلاثاء، في حين قرر رئيس مجلس النواب، إعادة إجراء الانتخابات على منصب رئيس لجنة الطاقة، بالإضافة إلى منصب أمين السر بذات اللجنة، ومنصب الوكيلين بلجنة الدفاع والأمن القومي والشئون الإفريقية.

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التحرير

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