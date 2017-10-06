التحقيقات: "الخال" حرق أسرة شقيقته داخل سيارة بسبب الميراث

كتب – فتحي سليمان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، غموض اشتعال النيران في سيارة تستقلها أسرة محامي بمنطقة السلام عقب نزولهم من العقارح مما أدى إلى تفحم ابنته، وإصابة زوجته و3 آخرين بحروق خطيرة، وأكدت التحريات، أن شقيق زوجة المحامي وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات حول الميراث.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة؛ إخطارًا من نشوب حريق بسيارة متوقفة أمام عقار بمساكن الدلتا التابعة لمنطقة السلام أول.

وكشف فحص أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، عقب إطفاء النيران، أنه أثناء توقف السيارة رقم 102537 ملاكي بورسعيد، يمتلكها محامي يدعى "أشرف.ف"، 60 سنة، أمام منزله، وبداخلها كل من نجلتيه "ياسمين" 22 سنة، تفحمت جثتها داخل السيارة، و"هبة" 14 سنة، طالبة، "مصابة بحروق متفرقة بالجسم"، وزوجته "هدية.ف"، 54 سنة، "مصابة بحروق متفرقة بالجسم"، وابنة شقيقه "مران" 5 سنوات، "مصابة بحروق متفرقة بالجسم"، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة كشف غموض الواقعة، عقب وجود شبهة جنائية في الحادث، ووضع اللواء محمود هندي، رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، خطة بحث أسفرت عن ضبطه، ليلة أمس.

وكشفت تحريات العميد محمود حجازي، مفتش مباحث السلام، أن المتهم شقيق زوجة المحامي يُدعى "أحمد.ف" 44 سنة، كهربائي سيارات، ومقيم بمنطقة السلام.

وأوضحت التحريات، أن المتهم ألقى زجاجة بها سائل سريع الاشتعال "بنزين" على السيارة ولاذا بالفرار، مما أدى إلى احتراق السيارة بالكامل، ومصرع ابنة المحامي وإصابة باقي مستقلي السيارة.

وأوضح المحامي أن خلافات نشبت بينه وبين المتهم "شقيق زوجته"، بسبب خلافات حول الميراث، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة للانتقام من أسرة المجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وعاينت موقع الحادث، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي والطب الشرعي لتشريح الجثة.

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