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إحالة 7 من مسئولي إدارات حماية الأراضي الزراعية للتحقيق بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

إحالة 7 من مسئولي إدارات حماية الأراضي الزراعية للتحقيق بالقليوبية

02:13 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

إحالة 7 من مسئولي إدارات حماية الأراضي الزراعية للتحقيق بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن محمد فرحات رئيس مجلس ومدينة كفر شكر، التابعة لمحافظة القليوبية، إحالة 7 من مسئولي إدارات حماية الأراضي الزراعية في 4 وحدات محلية تابعة للمدينة، إلى جهات التحقيق بتهمة التواطؤ والإهمال، والتقاعس في عدم منع المواطنين من التعديات على الأراضي الزراعية، وتركهم يجرفون الأراضي ويبورونها، ويقطعون الأشجار لبناء المنازل والعمارات السكنية بالمخالفة للقانون.

وأضاف فرحات في تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم اصطحاب اللوادر ومعدات المحافظة، لإزالة التعديات قبل تطاول أصحابها في البنيان، انتصارًا لقوة القانون وهيبة الدولة في القضاء على الفساد بشتى أنواعه.

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