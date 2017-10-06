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السيطرة على مشاجرة بسبب حد فاصل بالأرض الزراعية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

السيطرة على مشاجرة بسبب حد فاصل بالأرض الزراعية في سوهاج

02:01 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

السيطرة على مشاجرة بسبب حد فاصل بالأرض الزراعية في سوهاج

مديرية امن سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، على مشاجرة نشبت بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم بسبب الخلاف على حد فاصل بالأرض الزراعية، وتم ضبط 3 أشخاص من المشاركين فيها.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم، من مسئول إحدى سيارات بيع المواد الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بناحية الصوامعة شرق دائرة المركز بسماع إطلاق أعيرة نارية.

وانتقل إلى المكان اللواء خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد منتصر، رئيس فرع الأمن العام
والعميد محمود حسن، رئيس قسم المباحث الجنائية ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وتم التقابل مع العميد قوات مسلحة بالمعاش "عاطف عبدالحميد محمد"، مسؤول سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقرر حدوث مشاجرة بالقرب من السيارة وعليه تم نقلها لمكان آخر لاستكمال البيع ورفض تحرير محضر.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من "طرف أول" محمد كريم محمد ونجله "كريم"، و"محمد حسن إسماعيل"، مسجل شقي خطر فئة أ برقم 172 " فرض سيطرة " والسابق اتهامه فـي 12 قضية أخرهم القضية رقم 8801 جنح المركز لسنة 2012 سرقة دراجة بخارية، "طرف ثان" "محمود همام عبدالرحمن" 58 عامًا ناظر مدرسة.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة عدا الأخير من الطرف الأول وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بسبب
خلاف على فصل حد بين أرضهم الزراعية، وأضاف الطرف الثاني قيام المتهم الهارب بإطلاق أعيرة من سلاح
ناري كان بحيازته.

وفـي وقت لاحق حضر المقدم أحمد حسن إسماعيل، نائب المستشار العسكري لمحافظة أسيوط، وقرر أنه شقيق المتهم الهارب وتعهد بتسليمه والسلاح المستخدم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4759 إداري المركز لسنة 2017.

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