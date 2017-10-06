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مرتضى منصور يقدم بلاغا ضد الجبلاية بسبب تشكيل رابطة الأندية المحترفة

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مرتضى منصور يقدم بلاغا ضد الجبلاية بسبب تشكيل رابطة الأندية المحترفة مرتضى منصور يقدم بلاغا ضد الجبلاية بسبب تشكيل رابطة الأندية المحترفة

التحرير

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تلقى اتحاد الكرة خطابًا من نادي ، اليوم الجمعة، يُفيد بعدم قانونية تشكيل رابطة الأندية المحترفة وفق النموذج الذي اتفقت عليه الأندية، والمكون من رئيس ونائب و5 أعضاء.

وأكد الزمالك في خطابه أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اتفقت على تشكيل الرابطة بهذا الشكل في اجتماع باطل، لأن حكم حل المجلس الحالي لاتحاد الكرة صدر قبل عقد هذه الجمعية العمومية والتي عقدت يوم 23 ديسمبر 2016.

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وقدم رئيس الزمالك بلاغًا في النيابة ضد اتحاد الكرة بسبب تشكيل رابطة الأندية المحترفة، وأرفق في بلاغه نسخة من خطابه لاتحاد الكرة بشأن عدم قانونية تشكيل رابطة الأندية المحترفة، لأن الجمعية العمومية اتفقت على هيكل المكتب التنفيذي للرابطة رغم بطلان الجمعية العمومية لانعقادها بعد صدور حكم ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة بالحل.

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التحرير

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