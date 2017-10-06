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اليوم.. مصطفى فتحي يخضع لاختبار طبي في معسكر المنتخب

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اليوم.. مصطفى فتحي يخضع لاختبار طبي في معسكر المنتخب اليوم.. مصطفى فتحي يخضع لاختبار طبي في معسكر المنتخب

التحرير

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يخضع مصطفى فتحي جناح التعاون السعودي والمنتخب الوطني، لاختبار طبي اليوم الجمعة، لتحديد جاهزيته للقاء الكونغو، المقام على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. 

ويُعاني جناح التعاون السعودي والمنتخب الوطني من شد في وتر الفخذ، الأمر الذي يجعله مُهددًا بالغياب عن لقاء الكونغو بسبب الإصابة.

كان الوطني قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة. 

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واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي. 

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التحرير

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