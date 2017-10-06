«التحرير» تكشف تقرير مُحلل أداء الفراعنة للاعبين قبل موقعة الكونغو

التحرير

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علمت «التحرير»، اليوم الجمعة، أن تقرير محمود فايز مُحلل أداء المنتخب الوطني ومُساعد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، شرح للاعبين نقاط الضعف في صفوف الكونغو.

وتضمن التقرير أن الكونغو تعتمد على الضغط المتوسط دون نجاح في استخلاص الكرة، كما أن خط الدفاع يُعاني من أزمة في التمركز وعدم القدرة على بناء الهجمة تحت ضغط.

من جانبه كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب عن سر إقامة تدريبات المنتخب في السادسة والنصف بدلًا من السابعة موعد مباراة الكونغو، وقال لهيطة: "الجهاز الفني يُفضل إقامة المران في السادسة والنصف حتى يكون أمام اللاعبين بعض الوقت لتناول العشاء وعقد المحاضرات بالفيديو بعده".

وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

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كان المنتخب الوطني قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.