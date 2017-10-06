مرتضى منصور: هاني شكري ينفذ أجندة ممدوح عباس

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شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجوما عنيفا على هاني شكري عضو مجلس إدارة الأيبض السابق.

وقال "مرتضى" في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، إن هاني شكري ليس عضوا في النادي بعدما أسقطت الجمعية العمومية عضويته، بعد فشل مخططه بشكوى النادي لدى الأمم المتحدة بوجود اضطهاد ديني، وعدم حصول الإخوة المسيحيين على حقوقهم، وهي أكاذيب في ظل أن المجلس يتعامل مع المسلم والمسيحي معاملة واحدة، بدليل شارع في النادي باسم جورج سعد طبيب الفريق السابق/ وأيمن فريد، ورئيس جهاز كرة السلة السابق فتحي شحاتة.

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وأضاف مرتضى منصور أن شكري ينفذ أجندة ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وأنه خلال الانتخابات الماضية استفاد من اللوحات الإعلانية ولم يدفع أي مليم للنادي من جيبه.

يذكر أن هانى شكرى تقدم بشكوى رسمية لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، يطعن فيها على نتائج الجمعية العمومية الأخيرة للزمالك، والتى جرى فيها اعتماد لائحة النظام الأساسى.