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بالصور- ضباط شرطة الدقهلية يوزعون الورود في ذكرى 6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

بالصور- ضباط شرطة الدقهلية يوزعون الورود في ذكرى 6 أكتوبر

01:59 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

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"منصف" صياد بدرجة فدائي.. 5 عمليات سطرت بطولة "زارع الألغام"

الدقهلية - رامي القناوي:

وزع العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، يرافقه عدد من الضباط والأمناء العاملين بمركز الشرطة، علم والورود على المواطنين ومستقلي السيارات، بشارع صلاح سالم بالمدينة احتفالًا بالذكرى الـ44 لحرب أكتوبر المجيدة.

وسادت حالة من البهجة والسرور بين المواطنين، وسط هتافات "الجيش والشعب والشرطة أيد واحدة"، و"تحيا مصر".

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