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فيلم The Conjuring يحقق إيرادات 41.5 مليون دولار في أمريكا

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فيلم The Conjuring يحقق إيرادات 41.5 مليون دولار في أمريكا فيلم The Conjuring يحقق إيرادات 41.5 مليون دولار في أمريكا

كتب : نورهان طلعت منذ 35 دقيقة

احتل فيلم The Conjuring المركز الأول في شباك التذاكر الأميركي في أول عطلة نهاية أسبوع عرض له بعد أن حقق إيرادات وصلت إلى 41.5 مليون دولار، متخطيا بذلك إيرادات الأفلام ذات ميزانيات أعلى منه بأربعة أضعاف، ويكون بذلك الفيلم الأول في فئة الأفلام الرعب الذي يحقق هذا الرقم.

يحكي فيلم The Conjuring قصة مرعبة عن إيد ولوراين وارين اللذين يعملان كمحققين في الخوارق الطبيعية ويحوزان شهرة عالمية، حيث تطلب مساعدتهما أسرة تتعرض للترهيب من قوى الظلام في مزرعة منعزلة، وبينما يضطران لمواجهة كيان شيطاني قوي، يقع عضوا عائلة وارين في أكثر الحالات رعبا في حياتهما.

فيلم The Conjuring بطولة ليلي تايلور، رون ليفينجستون، فيرا فارميجا وباتريك ويلسون ومن إخراج جيمس وان وسيتم عرض الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز كبرى شركات التوزيع السينمائي في العالم العربي والوكيل الرسمي سينمائياً لشركة وارنر بروس الأميركية في .

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