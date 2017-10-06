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​"خارجية النواب": نقدر تنازل مرشح العراق لصالح مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو

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مصراوي Masrawy

​"خارجية النواب": نقدر تنازل مرشح العراق لصالح مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو

02:05 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

السفيرة مشيرة خطاب

كتب – محمود رمزى:

أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن دعمها وتأييدها للسفيرة مشيرة خطاب مرشحة في انتخابات اليونسكو المقرر إجرائها في التاسع من أكتوبر الجاري.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن تعزز موقف مرشحة مصر في الانتخابات خاصة بعد إعلان مرشح العراق الدكتور صالح الحسناوي تنازله لصالح مرشحة مصر، وهو ما تثمنه وتقدره اللجنة لدولة العراق الشقيقة وهو ما يعكس مدى التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين مصر والعراق في المحافل العربية والدولي.

وأكدت اللجنة، أن أعضائها لم يدخروا جهدا في دعم اسم السفيرة مشيرة خطاب في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، حيث تم طرح ملف دعمها في كافة الزيارات الخارجية لوفود البرلمان.

ورأت اللجنة، أن القيادة السياسة نجحت في إدارة ملف ترشح مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو بشكل جعلها من أقوى المرشحين للمنافسة على المنصب بداية من الرئيس عبد الفتاح الذي حرص على دعم اسمها في مختلف المحافل الدولية، ومرورا بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية، والمؤسسات المختلفة التي لعبت دورًا هامًا في هذا الملف.

وأشارت اللجنة إلى أن الحملة الانتخابية للسفيرة مشيرة خطاب والمجهود الذي بٌذل فيها خاصة على مستوى وزارة الخارجية، وتحركات الوزير سامح شكري، والسفير محمد العرابي، مدير الحملة في مختلف الدول العربية والأفريقية، للتأكيد على توحيد الموقف العربي والأفريقي في دعم مصر في هذه الانتخابات، يجعلنا نتحرك بخطوات ثابتة للوصول إلى المنصب.

ولفتت اللجنة، إلى أن نجاح السفيرة مشيرة خطاب، سيعكس بشكل واضح، قوة ووحدة الصوت العربي والأفريقي خاصة مع إعلان الاتحاد الأفريقي التزامه بأن السفيرة مشيرة خطاب هي مرشحة القارة الرسمية.

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