​الجمعية العامة للمنظمة الدولية بجنيف تعتمد مكتب براءات الاختراع المصري

كتب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن اجتماعات الجمعية العامة التاسعة والأربعون للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف.

وأفاد صقر في التقرير أن وفد مصر والذي يضم المهندس عادل عويضة المشرف على مكتب البراءات والدكتورة منى يحيى مدير الفحص الفني قدم الملف الخاص لتجديد المكتب المصري للبراءات كسلطة بحث وفحص دوليه في إطار معاهده التعاون بشأن البراءات للغتين العربية والإنجليزية وتم الموافقة من قبل الدول الأعضاء على التجديد لمده عشر سنوات وحتى ديسمبر٢٠٢٧.

وأوضح صقر، أن تقرير لجنة التعاون التقني لمعاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات أوردت في تقريرها أن المكتب المصري استوفى كافة المعايير التي تؤهله كمكتب بحث وفحص دولي.

وأشار صقر إلى أن الملف المصري استعرض كل مقومات مكتب براءات الاختراع المصري من حيث القوى البشرية المدربة على أعلى المستويات حيث ٣٠ في المائة من الفاحصين الفنيين من الحاصلين على الدرجات العلمية ماجستير ودكتوراه وكذلك البنية التحتية من أجهزة ومعدات وبرامج حاسب آلي وقواعد بيانات وتطبيق معايير الجودة التي تتطلبها المعاهدة والتي توفير بكل المتطلبات التي تشترطها معاهده التعاون الدولي لقيام أي مكتب كسلطة دولية للبحث والفحص وجاء هذا الاختيار ليتوج المكتب المصري للبراءات بأكاديمية البحث العلمي ليكون واحد من ٢٠ مكتب تم اختارهم للعمل كسلطة بحث دولي من بين عدد ١٥٢ دولة على مستوى العالم والوحيد الذي يناط له البحث باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

ويعد المكتب المصري للبراءات هو الوحيد الذي له هذه السلطة على مستوى الدول الإفريقية و دول الشرق الأوسط مما يسهم في دعم الابتكار والاختراع على المستوى العربي والإفريقي وسوف يسهم المكتب في توطيد الروابط والعلاقات على المستويين العربي والأفريقي حيث يقدم المكتب المصري للبراءات خدمات البحث والفحص الدولي للمكاتب العربية والإفريقية.

ويعد المكتب المصري للبراءات بيت من بيوت الخبرة على المستوى العربي والإفريقي حيث يوجد به أكثر من ١٠٠ فاحص فني مدرب على إجراءات البحث والفحص ويتم الاستعانة بالفاحصين الفنيين كخبراء من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية وكذلك بعض المنظمات الدولية مثل الانكتاد ومنظمة الصحة العالمية لعمل برامج تدريبية في الخارج وكذلك.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة تم عقد اجتماعات ثنائية مع المسؤولين بالمنظمة لتعظيم التعاون مع المنظمة وزيادة عدد المدربين بالمكتب والاتفاق على برامج تدريبية للدول العربية والإفريقية بعد نجاح البرامج التدريبية التي تم اعداده للدول العربية والإفريقية في الفترة الأخيرة.

وتوجه صقر في تقريره بتوجيه الشكر للبعثة المصرية برئاسة السفير عمرو رمضان حيث إن التجديد للمكتب لم يكن وليد اللحظة في اجتماعات الجمعية العامة بل سبق ذلك جهود كبيرة ودعم من البعثة، وتوجه بالشكر للسفير وليد عبد الناصر مدير المكتب العربي والسفير شريف سعد الله مدير أكاديمية الوايبو للملكية الفكرية على دعمهم المستمر للمكتب المصري لبراءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي.