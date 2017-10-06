أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأرصاد: السبت عودة الطقس الحار على أنحاء البلاد.. والقاهرة 35 درجة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأرصاد: السبت عودة الطقس الحار على أنحاء البلاد.. والقاهرة 35 درجة

01:48 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

الأرصاد: السبت عودة الطقس الحار على أنحاء البلاد.. والقاهرة 35 درجة

درجات الحرارة

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار على معظم الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 21 35

وسط الدلتا 21 34

الاسكندرية 22 34

بلطيم 21 34

مطرح 22 30

السلوم 20 31

سيوة 20 34

بروسعيد 18 30

دمياط 22 30

العريش 18 32

رفح 18 31

الاسماعيلية 18 34

السويس 20 33

رأس سدر 21 30

نخل 12 29

نويبع 23 32

طابا 18 30

كارتين 13 28

الطور 22 29

شرم الشيخ 25 33

الغردقة 22 33

مرسى علم 24 31

الفيوم 20 34

بنى سويف 18 34

المنيا 19 34

اسيوط 18 34

سوهاج 20 36

قنا 19 35

الاقصر 19 36

اسوان 20 36

ابو سمبل 21 36

الوادى الجديد 20 36

شلاتين 24 33

ابو رماد 32 32

راس حدربة 25 32

حلايب 26 31

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأرصاد: طقس الخميس معتدل.. والعظمى بالقاهرة تسجل 30

    أخبار

  • الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء بجميع المناطق

    أخبار

  • الأرصاد توضح سبب انتشار الأتربة في الهواء.. وتوجه نصائح للمواطنين

    أخبار

  • الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 33

    أخبار

إعلان

1c98f9fa3d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة