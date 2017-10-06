الأرصاد: السبت عودة الطقس الحار على أنحاء البلاد.. والقاهرة 35 درجة

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار على معظم الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 35

وسط الدلتا 21 34

الاسكندرية 22 34

بلطيم 21 34

مطرح 22 30

السلوم 20 31

سيوة 20 34

بروسعيد 18 30

دمياط 22 30

العريش 18 32

رفح 18 31

الاسماعيلية 18 34

السويس 20 33

رأس سدر 21 30

نخل 12 29

نويبع 23 32

طابا 18 30

كارتين 13 28

الطور 22 29

شرم الشيخ 25 33

الغردقة 22 33

مرسى علم 24 31

الفيوم 20 34

بنى سويف 18 34

المنيا 19 34

اسيوط 18 34

سوهاج 20 36

قنا 19 35

الاقصر 19 36

اسوان 20 36

ابو سمبل 21 36

الوادى الجديد 20 36

شلاتين 24 33

ابو رماد 32 32

راس حدربة 25 32

حلايب 26 31