«ديلي ميل»: زيدان يبحث عن علاج الأزمة الهجومية لريال مدريد بكافاني

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أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى تفكير ريال مدريد في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان إديسنون كافاني في شهر يناير المقبل في حال استمر العجز التهديفي لخط هجوم الفريق الملكي.

ولم يتمكن أي من ثلاثي هجوم ريال مدريد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وجاريث بيل من الوصول إلى أفضل مستوياتهم بعد مرور 7 جولات من الدوري الإسباني، حيث يوجد الريال في المركز الخامس وبفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر برشلونة.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يبحث عن حلول هجومية جديدة، وسيكون كافاني من أبرزها في ظل الأجواء المتوترة التي يعيشها الأخير مع باريس سان جيرمان، بسبب مشاجرته الشهيرة مع نيمار الشهر الماضي حول من يسدد ركلة الجزاء التي أتيحت في مباراة ليون في الدوري الفرنسي.

وألمحت "ديلي ميل" في الوقت ذاته إلى احتمالية فشل الريال في التعاقد مع كافاني لسببين، أولهما رغبة المهاجم الأوروجواياني في اللعب في الدوري الإنجليزي، أما السبب الثاني فيتعلق برغبة اللاعب في أن يكون اللاعب الأهم في الفريق على عكس ما يحدث معه الآن في وجود نيمار.