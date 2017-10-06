برشلونة وإنييستا يتوصلان إلى اتفاق حول تجديد التعاقد

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أعلن نادي برشلونة صباح اليوم الجمعة عن توصله إلى اتفاق مع قائد الفريق أندريس إنييستا لتجديد تعاقده مع الفريق، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ثاني أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات بقميص برشلونة سيوقع عقده الجديد اليوم مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، قبل أن يتحدث إلى وسائل الإعلام لينهي بذلك الجدل الذي حام حوله مستقبله مع العملاق الكتالوني في الشهور الأخيرة.

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وبنهاية الموسم الماضي ألمح إنييستا في العديد من المناسبات عن احتمالية رحيله عن صفوف برشلونة بعد انتهاء تعاقده الصيف المقبل، إلا أنه بعد خوضه كل المباريات هذا الموسم وشعوره بأهمية وجوده في الفريق وافق على تجديد تعاقده مع البرسا.