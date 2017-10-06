أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

برشلونة وإنييستا يتوصلان إلى اتفاق حول تجديد التعاقد

Google+ Print
برشلونة وإنييستا يتوصلان إلى اتفاق حول تجديد التعاقد برشلونة وإنييستا يتوصلان إلى اتفاق حول تجديد التعاقد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي برشلونة صباح اليوم الجمعة عن توصله إلى اتفاق مع قائد الفريق أندريس إنييستا لتجديد تعاقده مع الفريق، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ثاني أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات بقميص برشلونة سيوقع عقده الجديد اليوم مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، قبل أن يتحدث إلى وسائل الإعلام لينهي بذلك الجدل الذي حام حوله مستقبله مع العملاق الكتالوني في الشهور الأخيرة.

شاهد أيضا

وبنهاية الموسم الماضي ألمح إنييستا في العديد من المناسبات عن احتمالية رحيله عن صفوف برشلونة بعد انتهاء تعاقده الصيف المقبل، إلا أنه بعد خوضه كل المباريات هذا الموسم وشعوره بأهمية وجوده في الفريق وافق على تجديد تعاقده مع البرسا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»