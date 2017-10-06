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التصريح بدفن جثة "داليا التوني".. والأسرة تتسلم الجثمان

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مصراوي Masrawy

التصريح بدفن جثة "داليا التوني".. والأسرة تتسلم الجثمان

01:51 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

داليا التوني

السويس - حسام الدين أحمد:

باشرت نيابة السويس التحقيق في واقعة وفاة الممثلة داليا التوني، في حادث انقلاب سيارتها الملاكي، وإصابة صديقتها، وصرحت النيابة بدفن الجثة وتسليمها وجميع متعلقاتها لأسرتها.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة، إن الأسرة تسلمت الجثمان صباح اليوم الجمعة، بينما ما زالت صديقة الممثلة تتلقى العلاج بالعناية المركزة وحالتها خطرة.

وتلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، فجر اليوم الجمعة، إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بالحادث، وتبين وفاة "داليا إسماعيل أحمد إسماعيل التوني" 26 عامًا، وشهرتها داليا التوني ممثلة، كما أصيب 3 من أصدقائها بينهم ضابط شرطة العقيد محمد خطاب حسن.

وخلال مرور السيارة بمنطقة عجرود، انقبلت بسبب السرعة الزائدة، بالقرب من مقابر الجيش الثالث، وقال مصدر أمني إن المصابين كانوا في طريقهم إلى العين السخنة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

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