أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"موانئ بورسعيد" تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"موانئ بورسعيد" تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع

01:44 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

موانئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، العمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة بلغ 25 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وغادر الميناء أيضًا سفينة بضائع عامة وموجود سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 7 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "موانئ بورسعيد" تستقبل 31 سفينة حاويات وبضائع

    أخبار

  • مميش: "قناة السويس" تسجل رقما قياسيا بعبور58 سفينة بحمولات 3.9 مليون

    أخبار

  • موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع

    أخبار

  • تفاصيل تعاقد "قناة السويس" على بناء أكبر كراكتين في العالم مع شركة

    أخبار

إعلان

b315c24908.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات