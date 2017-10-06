"موانئ بورسعيد" تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، العمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة بلغ 25 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وغادر الميناء أيضًا سفينة بضائع عامة وموجود سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 7 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.