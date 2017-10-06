"موانئ بورسعيد" تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع
"موانئ بورسعيد" تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع
01:44 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
موانئ بورسعيد
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، العمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة بلغ 25 سفينة.
وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وغادر الميناء أيضًا سفينة بضائع عامة وموجود سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 7 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"موانئ بورسعيد" تستقبل 31 سفينة حاويات وبضائع
-
مميش: "قناة السويس" تسجل رقما قياسيا بعبور58 سفينة بحمولات 3.9 مليون
-
موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع
-
تفاصيل تعاقد "قناة السويس" على بناء أكبر كراكتين في العالم مع شركة
إعلان
إعلان