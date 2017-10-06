بالصور- بمشاركة القوات المسلحة.. هدم وإزالة 19 مبنى مخالف في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، برئاسة السعيد رخا، حملة مكبرة، اليوم الجمعة، لإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة الأمل وبمحيط مشروع استكمال وزارة الإسكان، بمشاركة قوات تأمين تابعة للجيش الثاني الميداني ومديرية الأمن.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 19 قرار، بإزالة وهدم أبنية خارج خط التنظيم مقامة أسفل الوحدات السكنية بمنطقة الأمل، تنوعت بين أبنية لتربية الدواجن ومحال لممارسة أنشطة تجارية.

وقال رئيس الحي، في تصريحات على هامش الحملة، إنه لن يسمح بأي بناء خارج خط التنظيم، خاصة وأن الدولة وفرت مساكن حضارية لأهالي المنطقة تليق بأدميتهم ويجب على سكان المنطقة الحفاظ عليها وعدم تشويهها بالبناء خارجها، مشددًا على ضرورة أن يرتقى سلوك المواطن بعد انتقاله إلى مسكن حضاري ويعلم أن هناك فرق بين العيش في مساكن عشوائية وأخرى حضارية.