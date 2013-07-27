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غدًا.. مؤتمر صحفي لإعلان فعاليات الدورة الثانية لمهرجان سينما الموبايل

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غدًا.. مؤتمر صحفي لإعلان فعاليات الدورة الثانية لمهرجان سينما الموبايل غدًا.. مؤتمر صحفي لإعلان فعاليات الدورة الثانية لمهرجان سينما الموبايل

كتب : محمد عبدالجليل منذ 3 دقائق

يقام، غدًا، في الثامنة والنصف مساء، المؤتمر الصحفي للدورة الثانية لمهرجان "CineMobile" لأفلام الموبايل بفندق ماريوت الزمالك، والذي ستعلن من خلاله إدارة المهرجان عن تفاصيل هذه الدورة، والذي يقام بتنظيم من الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي بالتعاون مع شركة "Qualcomm" العالمية.

ويحضر المؤتمر أعضاء لجنة تحكيم الدورة الجديدة والتي يترأسها المخرج مجدي أحمد علي، ويشارك في عضويتها الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة بشرى والسيناريست عزة شلبي ومدير التصوير محسن أحمد ولطيفة فهمي، وبحضور الفنانة إسعاد يونس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، ومحب رمسيس مدير أول تطوير أعمال شمال إفريقيا بشركة "كوالكوم" الراعي الرئيسي للمهرجان، وأشرف حليم نائب رئيس شركة موبينيل للقطاع التجاري الراعي البلاتيني للمهرجان، ويونس شرقاوي مدير تسويق "سوني موبايل" في إفريقيا الراعي الذهبي للمهرجان.

يذكر أن هذا أول مهرجان لأفلام الهواتف المحمولة، ويستهدف مهرجان "CineMobile" المحترفين والهواة على حد سواء الذين يستخدمون كاميرا هواتفهم المحمولة لتسجيل الأفلام التي تقدم رؤيتهم لعالمهم المحيط وسيتم خلال المؤتمر إعلان تفاصيل المسابقة الجديدة لتطوير تطبيقات المحمول المساعدة للسينما وكذلك إعلان موعد استقبال الأفلام من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.

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