"صحة المنيا": لاتوجد حالات اشتباه بـ"حمى الضنك" في المحافظة

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الجمعة، خلو المحافظة بمراكزها التسع من مرض "حمى الضنك".

وقال الدكتور خالد جمال، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، في تصريحات صحفية، إن المديرية استعدت لمرض "حمى الضنك" منذ أكثر من عام من خلال تكثيف حملات مقاومة الحشرة المسببة للمرض.

وأضاف جمال، أن الحملات تم تكثيفها بمركز ديرمواس جنوب المنيا، بسبب ظهور مشكلات العام الماضي في مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط جنوبًا، وهو أقرب المراكز المنيا.

وأضاف وكيل مديرية الصحة، أن غرفة العمليات لم تتلق أي إخطارات خاصة بوجود حالات اشتباه للمرض في مختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة على استعداد كامل للتعامل مع المرض في حال ظهور.