"فؤاد": استقالتي من متحدث الوفد "نهائية".. واتفرغ لدوري التشريعي

كتب – محمود رمزي:

أكد النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي بإسم حزب الوفد، أن استقالته من موقع المتحدث باسم الحزب" نهائية" ولا رجعة فيها.

وقال "فؤاد" لمصراوي، إنه اكتفى بعامين في موقع المتحدث باسم الحزب، حتى يتفرغ لدوره الرقابي والتشريعي داخل مجلس النواب، والسعي وراء تلبية خدمات أهلي دائرته الانتخابية.

وأضاف: "منصب المتحدث الرسمي يستنزف وقتي في الرد وكتابة البيانات الصحفية، ويكفي عامين قضيتها في الموقع، واتمنى نجاح من يأتي بعدي".

وكانت لجنة الإعلام بحزب الوفد برئاسة الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس الحزب، أعلنت رفضها الاستقالة التي تقدم بها المتحدث الرسمى باسم الحزب النائب محمد فؤاد والتي طلب فيها إعفائه من منصبه.

وأعربت اللجنة في بيان صحفي، أمس، على لسان رئيسها، إنها تتفهم الأسباب والمبررات التى أدت إلى طلب الدكتور محمد فؤاد إعفاءه من منصبه، لكنها ترفض الاستقالة وتتمسك باستمرار "فؤاد" كمتحدث رسمي للحزب لاستكمال نجاح المنظومة الإعلامية الحالية للحزب، والتي أثبتت خلال العامين الماضيين تفوقًا ملحوظًا.