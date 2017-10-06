​الأحد.. حملة "علشان نبنيها" تعلن أسماء منسقي المحافظات

كتب – محمود رمزى:

قال الدكتور كريم سالم، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حملة "علشان نبنيها"، أن الحملة انتهت من اختيار منسق عام لكل محافظة على مستوى الجمهورية، واختيار مقر دائم لها.

وأكد "سالم"، تصريح لـ"مصراوي"، أن الحملة ستعلن أسماء منسقي المحافظات الأحد المقبل.

وبدأت "علشان نبنيها"، بحملة إلكترونية نظمها رواد التواصل الاجتماعي عبر "الفيسبوك" لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة .

ووصل متابعوا إلى 127 ألف متابع بعد تدشينها بأيام قليلة، وتهدف إلى جمع توقيعات وملء استمارة لمؤيدي الرئيس لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2018.

ونشرت حملة "علشان نبنيها" استمارة جمع التوقيعات قالت فيها: "حملة طلب ترشيح السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى، لفترة رئاسية أخرى، علشان لازم نطهرها من الإرهاب، علشان نحافظ على ريادتنا علشان نكمل مشروعتنا علشان نعلم أولادنا علشان نقضى على الفساد".