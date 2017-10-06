نوبل: منح الجائزة لمنظمة مناهضة للأسلحة النووية تشجيع للآخرين
نوبل: منح الجائزة لمنظمة مناهضة للأسلحة النووية تشجيع للآخرين
01:47 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
جائزة نوبل للسلام
أوسلو - (د ب أ):
ذكرت رئيسة لجنة نوبل النرويجية، بريت ريس-أندرسين، أن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2017 لمنظمة تروج للقضاء على الأسلحة النووية، ما هو إلا محاولة لتسليط الضوء على المشكلة الخطيرة التي تمثلها الأسلحة النووية.
وقالت "نحن نشجع، من خلال منح الجائزة ، الآخرين، ونريد أيضا للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن تركز على المشكلة الخطيرة للغاية التي يواجهها العالم".
وتابعت: "شعوب العالم لا تريد أن يتم الدفاع عنها بالأسلحة النووية".
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