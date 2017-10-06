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المرجعية الشيعية العليا في العراق تبارك تحرير الحويجة من داعش

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مصراوي Masrawy

المرجعية الشيعية العليا في العراق تبارك تحرير الحويجة من داعش

01:44 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

المرجعية الشيعية العليا في العراق تبارك تحرير الحويجة من داعش

الشيخ عبد المهدي الكربلائي

العراق - (د ب أ):
باركت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني، اليوم الجمعة، انتصار القوات العراقية على تنظيم داعش في معارك تحرير الحويجة جنوب غربي كركوك "250 كيلومترا شمالي بغداد".

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، معتمد المرجعية الشيعية في كربلاء، خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين أمام الأف من المصلين إن "المرجعية العليا تبارك للشعب العراقي الكريم وللرجال الأبطال في القوات المسلحة، والقوى المساندة لهم، الانتصارات الأخيرة في تحرير مدينة الحويجة والقرى المحيطة".

وأضاف "نشيد بإكبار وإجلال بتضحيات المقاتلين بمختلف صنوفهم وعناوينهم ونترحم على شهدائهم الأبرار".

كانت قيادة العمليات العسكرية العراقية المشتركة أعلنت أمس الخميس تحرير مركز قضاء الحويجة، فيما تواصل القوات العراقية مطاردة فلول داعش في عدد من القرى التابعة لناحية الرياض اخر معاقل داعش في كركوك.

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