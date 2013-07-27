بدء معرض مشروعات التخرج بمشاركة 40 مشروعا لطلاب هندسة الإسكندرية

بدأت فعاليات معرض جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات، مع إدارة كلية الهندسة لجامعة الإسكندرية، بمشاركة 40 مشروع تخرج لطلاب جامعة الإسكندرية من مختلف الأقسام، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الراغبين فى الاشتراك.

وتعد معارض المشاريع كمبادرة لتشجيع الطلاب فى مختلف المجالات العلمية لبداية أى مشروع من نقطة الصفر، والصعود به إلى أعلى القمم. كما يتيح لهم الفرصة لعرض المشاريع الخاصة بهم، واكتساب الخبرة من خلال التجارب المعروضة، وفى نهاية اليوم سيقام حفل ختامى لتقييم وتكريم المشاركين فى وجود السادة الحضور.

جدير بالذكر أن القسم المصرى لهذه الجمعية يشغل دوراً هامًا ومكانة بارزة بين الأقسام الأخرى فى المنطقة الثامنة، والتى تتكون من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وبدوره يضم الفرع الطلابى بالإسكندرية الذى يحتوى على أكثر من 650 عضوا من مختلف النواحى، وكان ذلك من ضمن الأسباب التى جعلته أكبر فرع طلابى على مستوى المنطقة الثامنة، وثانى أكبر فرع طلابى على مستوى العالم.

وقالت مروة فتحى، مدير تنفيذى بالمعرض، إن المعرض مبادرة لتشجيع الطلاب فى مختلف المجالات العلمية لبداية أى مشروع من نقطة الصفر والصعود به إلى أعلى القمم، كما يتيح لهم الفرصة لعرض المشاريع الخاصة بهم، واكتساب الخبرة، من خلال التجارب المعروضة، وفى نهاية اليوم سيقام حفل ختامى لتقييم وتكريم المشاركين فى وجود السادة الحضور.