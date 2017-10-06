مرصد الإفتاء يدين الهجوم الانتحاري الذي وقع بإقليم بلوشستان

كتب- محمود مصطفى:

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية، الهجوم الانتحاري الذي وقع بمنطقة "جهل مكسي" في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، لـ18 قتيلاً وأكثر من 40 مصابًا.

وأكد مرصد الإفتاء في بيان اليوم الجمعة، أن الشريعة الإسلامية ترفض كافة صور الإرهاب والعنف وترويع الآمنين دون وجه حق، مشددًا على أن تلك الأعمال الإرهابية تقوم بتشويه صورة الإسلام الذي دعا إلى التسامح والتعايش والمحبة والرحمة، كما أنها تخالف صريح القرآن الكريم والسنة النبوية اللذين أكدا على حرمة إرهاب الناس والاعتداء عليهم وترويعهم.

وأشار إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى لنشر الخراب والدمار فى مختلف أنحاء العالم ، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولى بفاعلية لاستئصال جذور هذا الإرهاب الأسود وشروره.

وأوضح المرصد أن الإرهاب والتطرف أصبح خطرًا يهدد الجميع، ولا بد من التكاتف والعمل سويًّا على كافة المستويات من أجل مواجهة هذا الخطر.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن عن مسئوليته عن الهجوم الانتحاري الذي وقع بمنطقة "جهل مكسي" في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، مما أسفر عن سقوط 18 قتيلاً وأكثر من 40 مصابًا بجروح.