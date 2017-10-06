سؤال برلماني حول تسبب عقار "ريبافيرين" في الإصابة بالفشل الكلوي

كتب- محمود رمزى:

وجه النائب الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، سؤالًا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه بدوره إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بشأن إصابة بعض المرضى الذين يتلقون عقار "ريبافيرين" للعلاج من "فيروس سي"، بأعراض جانبية شديدة، خاصةً بالكُلى والذي قد يصل إلى حد الفشل الكلوي في بعض الحالات، والوفاة في حالات أخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، في سؤاله، أن مواطنين شكوا من تسبب عقار "ريبافيرين" الذي يعالج "فيروس سي" في أعراض جانبية شديدة، خاصةً بالكُلى والذي قد يصل إلى حد الفشل الكلوي في بعض الحالات، والوفاة في حالات أخرى.

وأكد أن عقار "ريبافيرين" يُصرف للمرضى بموجب قرارات علاج على نفقة الدولة، ويتضمن في نشرته الداخلية أنه العقار يؤدي إلى مرض الفشل الكلوي.