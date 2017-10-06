أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

01:26 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

طوكيو - أ ش أ
أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر، ضرب قبالة جزيرة "هونشو" باليابان، فيما لم ترد تقارير فورية بشأن وقوع أضرار مادية أو بشرية.
وذكر تلفزيون "سكاي نيوز" البريطاني أن الهزة وقعت على بعد 180 ميل قبالة الناحية الشرقية للجزيرة وعلى عمق 48 ميل، وذلك في نبأ عاجل، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جنوبي إيران

    أخبار

  • زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوبي إيران

    أخبار

  • هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب جنوبي الفلبين

    أخبار

  • وكالة رصد جيولوجي ترجح أن يكون زلزال ناجم عن هزة ارتدادية

    أخبار

إعلان

e43dc9e5f1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين