زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان
زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان
01:26 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
طوكيو - أ ش أ
أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر، ضرب قبالة جزيرة "هونشو" باليابان، فيما لم ترد تقارير فورية بشأن وقوع أضرار مادية أو بشرية.
وذكر تلفزيون "سكاي نيوز" البريطاني أن الهزة وقعت على بعد 180 ميل قبالة الناحية الشرقية للجزيرة وعلى عمق 48 ميل، وذلك في نبأ عاجل، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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