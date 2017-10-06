أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في أكشاك خشبية بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في أكشاك خشبية بالمنيا

01:28 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق في أكشاك خشبية بالمنيا

حريق في أكشاك خشبية

المنيا - ريمون الراوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي، على حريق هائل نشب في مجموعة أكشاك بجوار سور الإدارة التعليمية بالمنيا، دون حدوث خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق هائل في مجموعة من الأكشاك المجاورة لسور مبنى الإدارة التعليمية بالمنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدني، وسيطرت على الحريق قبل أن يمتد إلى مبنى الإدارة دون خسائر في الأرواح.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمن المنيا يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة مُسن متعفنة

    أخبار

  • التحريات: سائق توكتوك وراء وراء حريق جراج جهاز مدينة العبور

    أخبار

  • القبض على شخصين بحيازتهما 20 قطعة أثرية في المنيا

    أخبار

  • الأهالي يمنعون أبنائهم من الذهاب لمدرسة بالشرقية: "كثافتها عالية"

    أخبار

إعلان

10af145a8f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات