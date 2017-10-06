السيطرة على حريق في أكشاك خشبية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي، على حريق هائل نشب في مجموعة أكشاك بجوار سور الإدارة التعليمية بالمنيا، دون حدوث خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق هائل في مجموعة من الأكشاك المجاورة لسور مبنى الإدارة التعليمية بالمنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدني، وسيطرت على الحريق قبل أن يمتد إلى مبنى الإدارة دون خسائر في الأرواح.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.