إخماد حريق في مزرعة دواجن دون خسائر بشرية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الجمعة، على حريق نشب في مزرعة دواجن بدائرة مركز دار السلام، دون حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بنشوب حريق في ناحية عرب الصبحة دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن ملك "سيف النصر محمد عبدالوهاب" 40 عامًا، مزارع.

لم ينتج عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية، وانحصرت التلفيات في نفوق كمية من الطيور ومحتويات المزرعة، وبسؤال مالك المزرعة علل نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3474 إداري المركز لسنة 2017.