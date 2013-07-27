"أقباط من أجل الوطن": ملايين المصريين قالوا للعالم إن مصر ضد الإرهاب

قال كريم كمال رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن خروج الملايين فى كل ميادين مصر، رسالة لكل دول العالم، بأن ما حدث ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا كما يحاول البعض أن يصوره، كما أنه يعطى رسالة واضحة للعالم بأن شعب مصر ضد الإرهاب والتطرف، ولا يعرف فرق بين مسلم أو مسيحى.

وأكد كمال أن ما حدث يؤكد وحدة واعتدال وحب أبناء مصر لبعضهم البعض، وأنه شعب يجمعه الوطن ولا يفرقه اختلاف الدين، وأضاف أن الحشود التى خرجت لها دلالة هامة بأن كل طوائف الشعب المصرى تثق فى الجيش المصرى العظيم، ونفوضه فى الحرب على الإرهاب والتطرف، وأكد رئيس الاتحاد أن الاتحاد يؤيد جهود المصالحة بين جميع أطياف الشعب المصرى، ولكن بعد محاسبة كل من تورط فى إراقة دماء المصريين الأبرياء.